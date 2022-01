El Barça va enllaçar la seva cinquena jornada sense perdre en empatar 1-1 en el camp del Granada, en un partit que va acabar en inferioritat per l’expulsió de Gavi al minut 79 i en el qual es va deixar dos punts en la recta final, després que Antonio Puertas igualés en el 89.

Els blaugranes van dominar en la primera part davant un Granada que va ajuntar bastant les seves línies i va estar gairebé sempre ben col·locat sobre el terreny de joc, la qual cosa va impedir que l’equip de Xavi Hernández trobés fluïdesa en la seva circulació de pilota. Els culers van buscar amb assiduïtat Ousmane Dembélé, encara que Carlos Neva va frenar-lo i van ser els seus companys Ferran Jutglà i Luuk de Jong, els generadores del poc perillo visitant en el primer temps. El neerlandès va marcar de cap en el minut 8, en posició legal. No obstant això, el línier va anul·lar el gol per fora de joc, per posició antireglamentària de Gavi en l’origen de la jugada. Jutglà i Luuk de Jong es van tornar a associar al quart d’hora en una acció que va finalitzar el neerlandès amb un acrobàtic i preciós remat d’esperó que no va trobar porteria por molt poc.

El Granada, aferrat en excés a les seves opcions de crear perill a la contra, va créixer amb el pas dels minuts i va espantar el Barça per primera vegada en el primer acte amb una rematada fora de Quini. Poc després van gaudir els locals de l’ocasió més clara del primer temps, amb un tret del veneçolà Darwin Machís que va treure bé a baix l’alemany Marc Andre Ter Stegen. Va tornar a collar el Barcelona abans del descans, amb la defensa local massa enrere, encara que a penes va trobar llocs i només va buscar el gol amb rematades tan llunyanes com mal executades de Dembélé i Jutglà.

No va variar massa el guió en el segon temps, amb Dembélé sense deixar d’intentar-ho. Va haver d’entrar en el minut 54 el francès Clement Lenglet en lloc d’Èric Garcia, que va deixar el camp lesionat. El Granada va fer un pas endavant i tant Machís com el colombià Luis Suárez van xutar sense punteria en bones posicions per marcar. La resposta dels de Xavi va ser tan contundent que va significar el 0-1, marcat en el minut 57 per un letal Luuk de Jong, que li va guanyar la partida a Raúl Torrente i a Víctor Díaz a l’àrea per rematar de cap a la perfecció una centrada des de la dreta del brasiler Dani Alves i fer el seu segon gol seguit a Lliga, després de marcar també a Mallorca (0-1).

La reacció local va arribar amb un cop de cap a fora d’Antonio Puertas. El tècnic Robert Moreno va donar entrada a diversos jugadors, entre ells a l’atacant Álex Collado, cedit pel Barça al Granada. Els locals van tractar de prendre el comandament d’un xoc cada vegada més trencat en l’últim quart davant un Barça que es defensava sense moltes dificultats, però al qual li costava massa treball controlar el duel a partir de la possessió. El marroquí Ez Abde, molt incisiu per l’esquerra, va poder sentenciar el duel a a la contra en el minut 75, encara que el seu xut no va trobar porteria. Es va bolcar del tot el Granada a partir del minut 79, que va ser quan el Barça es va quedar en inferioritat numèrica en veure Gavi la segona groga per una falta a Collado. Luis Milla va posar en dificultats a Ter Stegen amb un tir llunyà i el portuguès Domingo Duarte també es va acostar a l’empat amb un cop de cap que no va trobar porteria, fins que va arribar la igualtat en el minut 89 en enganxar Puertas amb l’esquerra una pilota a l’àrea i enviar-la lluny de l’abast de Ter Stegen. El porter alemany, fins i tot, va evitar la derrota dels seus en el temps afegit amb una gran aturada davant un xut llunyà d’Ángel Montoro.