La sisena onada del coronavirus a causa de la variant òmicron està fent estralls en el món de l’esport. Partits ajornats cada setmana i això també resulta un mal de cap per a les diferents federacions per trobar una nova data perquè es juguin els enfrontaments suspesos. Però un dels equips que està patint més aquesta nova onada de la pandèmia és el Bàsquet Girona, que fa gairebé un mes que no juga. L’últim cop que el conjunt entrenat per Jordi Sargatal es va vestir de curt va ser el passat 17 de desembre a Fontajau, en la victòria de l’equip (98-77). Tanmateix, des de llavors li han ajornat tres partits, i un d’aquests ha estat per partida doble.

Els gironins havien de visitar l’Oviedo el pròxim dimecres, per recuperar un partit de la jornada 13, la del 21 de desembre, i que havia estat ajornat a causa d’una sèrie de positius en la plantilla gironina. Ara, han estat tres casos de Covid-19 en el conjunt asturià que han fet tornar a posposar l’enfrontament i la FEB haurà de buscar una altra data. Un bon mal de cap per a l’entitat, ja que el Bàsquet Girona també té dos altres partits endarrerits. El de la jornada 14, que s’havia de jugar el 28 de desembre a la pista del Lleida es va suspendre pel brot al conjunt gironí, tot i que ja hi ha una nova data per jugar el partit, dijous 20 de gener. També va quedar ajornat el duel que s’havia de disputar aquest migdia a Fontajau contra el Melilla, en aquest cas, per diferents positius en la plantilla visitant. De fet, tots els partits corresponents a la jornada 15 de la LEB Or, els d’aquest cap de setmana, han estat ajornats. La FEB va comunicar a les seves xarxes socials que anunciarà les noves dates i horaris en els pròxims dies. L’únic duel d’aquesta quinzena jornada que ja té data és el Granada-Castelló, que es disputarà dimecres 19 de gener. Amb tot això, el Bàsquet Girona no tornarà a jugar, en principi, fins al pròxim diumenge dia 16 a la pista de l’Estudiantes. Els madrilenys han vist suspesos els seus últims partits a causa de brots en les plantilles rivals, però amb això de la Covid-19 no se sap mai què pot passar. En tot cas, si finalment es juga el partit al Wiznik Center de Madrid, serà un mes després de l’últim que va jugar el Bàsquet Girona, que havia encadenat tres victòries consecutives coincidint amb l’arribada de Marc Gasol. Està per veure si aquest bon moment dels gironins no es veu afectat a causa d’aquesta inactivitat de partits en les últimes setmanes.