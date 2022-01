Lionel Messi, que va tornar a la capital francesa des de l’Argentina el dimecres una vegada va tenir un test negatiu, continuarà el protocol de recuperació individual de la Covid-19 i no jugarà avui davant el Lió en el partit de lliga del París Saint Germain.

L’anunci el va fer el propi PSG ahir en un comunicat sobre la situació mèdica de la seva plantilla, en el qual el club va indicar que hi ha cinc dels seus jugadors que estan aïllats per coronavirus i per tant tampoc podran ser alineats a Lió.

Es tracta d’Angel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa i Gianluigi Donnarumma.

Pel que fa a Messi, des del seu retorn a París ja s’havia entrenat el dijous i el divendres, però al marge dels seus companys.