El partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina entre el Barça i Reial Madrid femení es disputarà al Camp Nou, el 30 de març a les 18.45 hores, en la primera ocasió en què l'equip femení jugarà amb públic en el feu blaugrana.

"El FC Barcelona ha notificat avui a la UEFA que el partit corresponent a la volta dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina davant el Reial Madrid es disputarà al Camp Nou el 30 de març a les 18.45 hores", ha comunicat el club.

Malgrat que serà la segona vegada que el primer equip femení, vigent campió d'Europa, jugui al Camp Nou, serà la primera vegada amb afició i la primera a la 'Champions' femenina.

El gener de 2021 i sense públic per les restriccions de la pandèmia de coronavirus, les blaugranes van disputar el derbi de Lliga davant l'Espanyol amb motiu del 50 aniversari del primer partit jugat al Camp Nou per la selecció ciutat de Barcelona, considerat com l'embrió del futbol femení del Barça.

En aquesta ocasió, el club vol continuar celebrant els èxits del futbol femení obrint de nou les portes del Camp Nou amb l'objectiu de poder acollir, seguint la normativa actual, el màxim nombre d'aficionats per a aquest duel de quarts.