Sembla que el Baxi Manresa té la mesura presa al Barça aquesta temporada. Els del Nou Congost ja van ser capaços de guanyar als blaugrana a la final de la Lliga Catalan el mes de setembre passat i ahir van assaltar el Palau després d’un partit molt intens i que es va acabar decidint a la pròrroga (95-96). Feia 25 anys, des del 19 d’octubre de 1996, que el conjunt manresà no aconseguia guanyar al Barça en la seva pista en competició domèstica i havia sumat 20 derrotes consecutiuves al Palau Blaugrana.

El conjunt dirigit per Pedro Martínez va saber sobreposar-se a un mal segon quart, on va encaixar un parcial de 27-12. Els visitants perdien de set al descans (44-37), però van reaccionar i una cistella sobre la botzina de Francisco -màxim anotador del partit amb 25 punts- va força la pròrroga quan els de Jasikevicius ja es veien guanyadors del partit. Quan faltaven 20 segons per acabar el temps extra el marcador era de 95-93 i Joe Thomasson va fer un triple -els seus únics tres punts en el partit- per donar una victòriamolt important al Manresa de cara a la lluita per ser en la pròxima edició de la Copa del Rei. Per la seva banda, el gironí Yankuba Sima va contribuir en el triomf manresà amb 5 punts en els 19 minuts que va jugar.

Mentrestant, el Joventut va perdre a casa davant el Reial Madrid, en un partit on els blancs van segellar la victòria en la segona part. La Penya havia arribat al descans per davant en el marcador (42-38), però els visitants van ser molt superiors en la segona meitat i van aconseguir un triomf prou còmode, de 19 punts (71-90), per continuar el capdavant de la lliga i aprofitar l’ensopegada del Barça per ser més líder.