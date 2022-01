El Figueres ha començat el nou any amb bon peu i va sumar ahir els primers tres punts a casa, contra el Sants (2-0), amb els gols d’Arimany i Suaibo. A més, els blanc-i-blaus ho van fer amb la dificultat afegida de fer-ho arrossegant fins a 8 baixes, i comptant amb l’actuació, de notable, de quatre juvenils: Khalid, Pau Tubert, Joan Casabó i Mirón -que va debutar.

El partit va quedar dat i beneït abans de marxar al descans. No havia passat ni mitja hora de joc quan Joel Arimany va encetar el marcador amb un gol de penal, provocat per ell mateix. Els barcelonins van reaccionar, però Suaibo va anotar el segon just abans de la mitja part, apoderant-se de la pilota a tres quarts de camp i plantant-se tot sol davant del porter. El marcador quedava així sentenciat i els figuerencs van ser capaços d’aguantar la porteria a zero fins al final.