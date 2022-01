Dues jugades a pilota aturada permeten que el Girona B enceti l’any amb una victòria a casa contra l’Hospitalet i continuï coliderant la classificació de Tercera RFEF juntament amb l’Olot, que també va guanyar. En una segona meitat on es van veure els tres gols, Monju i Dawda van estrenar i ampliar el marcador pels gironins; mentre que Joan Verdú va posar emoció al duel amb el seu gol al minut 82.

El Girona B va saber sobreposar-se al domini durant tot el partit d’un equip construït a mida per aconseguir l’ascens a Segona RFEF com és l’Hospitalet. Ja des de l’inici, els de la franja vermella van trepitjar àrea local amb una centrada de Gallego que Raúl no va arribar a rematar per poc; i amb Diego i el mateix Raúl amb un xut al pal. L’única ocasió comptabilitzada pels gironins va ser quan Richmon es va aproximar a la porteria rival al minut 20.

Sense gols va començar una segona meitat que seria tot el contrari de la predecessora. Les tres dianes es van veure a la represa; i totes tres van ser a pilota aturada. Monju i Dawda van ser els encarregats de posar l’1-0 i el 2-0 en el marcador amb dos serveis de cantonada, respectivament. Com el gol del veterà Joan Verdú, que va servir només per maquillar un resultat que permet al Girona B seguir al capdavant de la classificació.