El partit entre el Muntanyesa i el Banyoles, corresponent a la Jornada 12 de Primera Catalana, no es va poder disputar ahir, com estava previst, per la detecció de diversos casos de Covid-19 a l’equip del Pla de l’Estany. Per això, a instàncies de la Federació Catalana de Futbol, ha quedat ajornat.

El Banyoles arribava al duel amb la voluntat de trencar amb la dinàmica de dues derrotes seguides, contra el Lloret i el CE Mataró. Pel que fa al Montañesa, és el segon partit consecutiu que no juga.