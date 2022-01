El Barcelona va anunciar ahir la renovació del francès Samuel Umtiti fins al juny de 2026, que a més a més redueix part del sou que havia de percebre en el seu anterior contracte. Aquesta operació permetrà al conjunt blaugrana alleugerir la massa salarial del primer equip per poder inscriure Ferran Torres. Segons subratllar l’entitat, amb aquesta operació d’ampliació del contracte del jugador, el Barcelona «no adquireix cap compromís econòmic superior amb el futbolista». Així, el central francès, que tenia contracte fins a juny de 2023 i era una de les fitxes més elevades del primer equip, ha arribat a un acord amb el club per reduir un 10% el seu salari i cobrar-lo fins a l’any 2026.

Umtiti, que des de juny de 2018 arrossega problemes al seu genoll esquerre, només ha jugat 90 minuts en la present temporada.

Amb aquest moviment, el Barcelona àmplia el seu ‘fair play’ financer i confia en poder inscriure Ferran Torres pròximament, si bé l’exdavanter del Manchester City no ha format part de l’expedició del Barcelona per jugar la Supercopa d’Espanya a l’espera de donar negatiu per coronavirus. En aquest sentit, Araujo, Frenkie De Jong i Ansu Fati, tots tres encara sense l'alta mèdica de les seves respectives lesions, són les principals novetats en l'expedició del Barcelona per viatjar a Aràbia Saudita, on demà disputarà la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid (21:00).

Després de l'últim entrenament ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el tècnic Xavi Hernández va fer a conèixer una llista de convocats en la que no hi figuren els positius per coronavirus ni Ferran Torres ni tampoc Pedri. Tampoc viatjaran a Aràbia els lesionats Braithwaite, que aquest dilluns ha completat part de l'entrenament al costat dels seus companys, Sergi Roberto, Yusuf Demir i Eric Garcia.

La gran novetat de la llista és la presència d’Araujo que, malgrat l'operació al segon i tercer metacarpià de la mà dreta a la que va ser sotmès divendres passat, va completar part de l'entrenament al costat dels seus companys. També ho han fet Frenkie De Jong, que pateix una elongació al soli de la cuixa esquerra, i Ansu Fati, que afronta la fase final de la seva lesió als isquiotibials de la cama esquerra.