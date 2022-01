Michaela Onyenwere acabarà la temporada a l’Spar Girona. La clàusula alliberadora per la qual podia marxar a canvi d’una indemnització econòmica es va acabar ahir i l’americana no en va fer ús. Per tant, continuarà a les ordres d’Alfred Julbe, que en pocs dies, disposarà d’una plantilla d’alta volada perquè recuperarà Araújo i Eldebrink, i hi haurà afegit un valor segur com Mendy. A més, el temor d’una possible sortida d’Onyenwere, recordem-ho, la rookie de l’any a la WNBA amb New York, també ha quedat enrere.

L’alera-pivot, de 21 anys, que viu la seva primera aventura a Europa, va debutar amb l’Spar Girona el 18 de desembre contra el Casademont Saragossa amb 18 punts i 7 rebots en 20 minuts. De moment només ha disputat dos partits més (de Lliga Femenina, perquè a l’Eurolliga de moment les places extracomunitàries són per a Gardner i Burke), i de promig firma una estadística de 15 punts i 4 rebots. La seva arribada a Girona va ser accidentada. Primer pel retard ocasionat per haver jugat la WNBA, i tot seguit perquè un cop alliberada, es va lesionar en un dit en el darrer entrenament a Nova York i va haver de passar pel quiròfan. Tot plegat va fer que no pogués debutar fins a mitjans desembre. El club, durant l’impàs de la recuperació de la lesió, va pactar amb la jugadora un canvi en el contracte. La clàusula per la qual podia quedar alliberada es mantenia però s’hi introduïa una compensació econòmica per a l’Uni en cas que en fes ús. Finalment ahir es va esgotar el termini i no es va executar. Onyenwere ha patit un altre contratemps a Girona: es va fer una fractura al nas que la va obligar a jugar amb una mascareta protectora contra l’Ensino Lugo. L’Spar Girona va haver de suspendre el partit de diumenge contra l’Araski per culpa de l’afectació del coronavirus al vestidor. Contra les gallegues havien caigut Iho López i Labuckiene, i poc després hi va haver dos positius més. Tampoc jugarà demà contra Kurks a l’Eurolliga. En principi l’equip hauria de reprendre l’activitat de manera imminent amb la idea de poder tornar a jugar dissabte a la pista del València.