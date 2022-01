La Federació fa temps que ha engegat campanyes de sensibilització cap al joc net al camp i tolerància zero amb els insults a la graderia. Tot i això, la violència verbal entre els aficionats és un mal difícil d’eradicar, tant als camps de territorial com també a les categories professionals, on massa sovint se senten improperis masclistes o racistes. En aquest sentit, aquest cap de setmana es va haver de suspendre un partit de categoria aleví entre el Llançà i el Vilamalla arran dels crits ofensius que va rebre l’àrbitra del partit, Anna Penalva, per part de la mare d’un jugador local. «Puta niñata», «vaya mierda de árbitro que no pitas nada» o «no sirves para nada, niña» van ser algunes de les frases que van fer que l’àrbitra no es veiés amb cor de continuar xiulant i decidís suspendre el partit.

L’àrbitra va escriure a l’acta que arran dels crits de la mare del nen local sentia que «havia perdut l’autoritat» i no es veia «capacitada per continuar». En aquest sentit, tant el president del Llançà com el coordinador Xavier Xinxó asseguren que el club ja «ha fet el que havia de fer». «Hem parlat amb els pares i els nens i els hem dit que no pot tornar a passar», assegura Xinxó, que revela que els pares «han demanat perdó». Mallol tem que hi pugui haver, a més a més, algun tipus de sanció al club. «Estem esperant què hi diu la Federació dimecres». En tot cas, els dirigents alt-empordanesos volen deixar ben clar que el Llançà «està totalment en contra d’aquestes actituds per part dels pares com del públic en general. El que s’ha de fer en aquestes categories de formació és venir a animar i res més», diu Xinxó. Els fets van passar al minut 52 d’un partit on la tensió havia anat en augment entre la banqueta visitant i el públic local. «L’entrenador visitant collava molt els seus jugadors i l’àrbitra i ella es va posar nerviosa», explica Xinxó que revela que la mare, presumptament, autora dels crits li ha «jurat i perjurat» que no va dir el que diu l’acta. «És la paraula d’una contra la de l’altra».