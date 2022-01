L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, considera que "gunayar el Madrid seria un punt d'inflexió important", en la roda de premsa prèvia al clàssic de semifinals de la Supercopa d'Espanya que aquest dimecres es disputarà al King Fahd International Stadium de Riad (Aràbia Saudita).

🗣 Xavi: "Ganar un Clásico te da moral y confianza" pic.twitter.com/QmnoNLFv4R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 de enero de 2022

"És un repte per a nosaltres arribar a la final, és un títol i estem molt motivats. Pot ser un punt d'inflexió important per a nosaltres. "La credibilitat que donaria al projecte guanyar un partit així és tremenda", ha afegit en aquest sentit el tècnic blaugrana.

Xavi té clar quin ha de ser el plantejament del seu equip: "Intentarem controlar el partit, portar la iniciativa, imposar la nostra personalitat i fer el nostre joc. Segurament, ara el Reial Madrid és l'equip més en forma d'Espanya, però és una altra competició i mai saps el que pot passar independentment de la diferència de punts".

Per al clàssic, el Barça recuperarà jugadors importants com Ansu Fati, Ronald Araujo i Pedro González 'Pedri', i podrà comptar per primera vegada amb Ferran Torres. Els dos últims han viatjat aquest mateix dimarts a Riad després de donar negatiu per coronavirus dilluns.

"Per a nosaltres és una gran notícia tenir-los a la nostra disposició. La inscripció de Ferran sembla ser que es farà en breu. A tots ells els hem d'anar dosificant i en certs moments del partit els podem aprofitar", ha anunciat Xavi.

"Demà Ansu i Ferran segurament tindran minuts, però caldrà veure fins a on poden arribar", ha afegit.

De tota manera, ha deixat clar que en aquest sentit no es pot pensar tan sols "en el partit de demà perquè encara queden cinc mesos de competició, cal ser llestos i saber dosificar-los".