La tenista de Begur Paula Badosa ha afirmat aquest dimecres que entén les dues parts sobre els problemes de visat que va experimentar a la seva arribada a Austràlia el serbi Novak Djokovic per no estar vacunat però ha incidit que preferia no oferir tota la seva opinió sobre aquest tema perquè "tot el que dius sobre aquest tema es converteix en titular".

Investiguen ara si Djokovic va mentir a les autoritats australianes per entrar al país "Entenc les dues parts. Jo m'he vacunat. Vaig estar tancada en quarantena en aquest país i va ser molt dur. El meu cas va ser diferent perquè vaig ser positiu. Prefereixo guardar-me l'opinió per a mi", ha assegurat en roda de premsa després de la seva victòria en segona ronda de l'Internacional de Sídney contra la local Ajla Tomljanovic. "Coneixia com jugava ella i li volia demostrar que estava per la labor de lluitar fins al final. M'he imposat per aquest plus de força que tinc respecte a ella", ha comentat. La gironina, que va sumar el seu segon triomf del 2022 després de la seva primera victòria contra la letona Jelena Ostapenko, ha explicat també que el seu objectiu en aquests tornejos és "passar el major temps possible en pista". "Haig de cansar-me i sumar hores en pista. És el principi de la temporada i tenim energia per a això", ha dit l'espanyola nascuda a Nova York abans de recordar el seu positiu per Covid-19 després de la seva arribada a Austràlia l'any passat. "L'any passat va ser molt dur per a mi i ara arribar aquí com a top-10 vol dir que m'he reivindicat. Venir d'una altra manera m'alegra molt. A més, Austràlia és un lloc que és molt divertit jugar perquè a la gent li agrada molt el tennis", ha conclòs.