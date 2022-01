La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i els representants dels equips de LEB Or, entre ells, el Girona, van acordar ajornar la final de la Copa Princesa d’Astúries, prevista per a l’11 o 12 de febrer, «amb l’objectiu de poder ampliar el termini per a la disputa dels partits ajornats de la primera volta». La final s’endarrerirà, després de l’acord, gairebé dos mesos, ja que ara està prevista que es disputi el cap de setmana del 2 i 3 d’abril d’aquest any.

La reunió va tenir lloc a causa de la necessitat de reorganitzar el calendari de la competició per l’alt nombre de partits ajornats per la Covid-19. Així, amb aquest ajornament de la Final de Copa, s’ampliarà la data límit per a la disputa dels partits pendents de la primera volta atorgant gairebé un mes de marge, del 30 de gener al diumenge 20 de febrer. A més, la jornada que coincidia amb la data inicial de la Final de Copa , la 27a, es jugarà dimarts 29 i dimecres 30 de març.