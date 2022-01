Les autoritats australianes investiguen la possibilitat que el tennista serbi Novak Djokovic, alliberat dilluns passat després de ser retingut a Melbourne durant uns dies perquè li havien cancel·lat el seu visat, hagués donat informació falsa als funcionaris d’immigració del país per entrar i disputar l’Obert d’Austràlia.

El ministre d’Immigració, Alex Hawke, encara està considerant si cancel·lar el visat de Djokovic, malgrat la seva victòria als tribunals després de l’apel·lació a la decisió de les autoritats australianes. En conseqüència, el tennista va deixar el seu hotel de quarantena i ha reprès els entrenaments a Melbourne.

Els mitjans australians van avançar ahir que els funcionaris estan preocupats per l’afirmació de Djokovic en el seu formulari d’inscripció en què va assegurar que no havia viatjat en els 14 dies previs a la seva arribada a Austràlia el 6 de gener. No obstant això, diverses publicacions a les xarxes socials semblen deixar en clar que Djokovic va assistir a esdeveniments a Belgrad i Marbella durant el període en qüestió.