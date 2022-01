El Peralada va fent sense cap mena de pressió. Els d’Hèctor Simón persegueixen de ben a prop els líders de la Tercera RFEF, Olot i Girona B, amb l’única preocupació de «competir al màxim rendiment per sumar els tres punts i donar per bo tot el treball que hi ha al darrere, malgrat la situació de baixes». L’ascens directe no era el principal objectiu marcat pel club a principi de temporada, però els números han confirmat que si es continua així pot ser una realitat. Els xampanyers són tercers amb 29 punts, 5 menys que els d’Albert Carbó i Axel Vizuete -empatats amb 34- i avui poden retallar-los-en 3 si guanyen aquest vespre el Manresa en el partit corresponent a la jornada 16 que en el seu dia va quedar ajornat per casos de Covid-19 en el conjunt bagenc.

Els d’Hèctor arriben al partit després d’estrenar l’any amb un empat diumenge passat davant la Pobla de Mafumet (1-1). També van acabar el 2021 sumant un punt a domicili, en aquell cas a Riudarenes en el derbi amb el Girona B (1-1). «Tenim ganes de guanyar els tres punts a casa després dels dos empats a fora. Volem fer bons els punts que hem tret a camps difícils, tot i la situació de baixes. Estic content amb el rendiment de l’equip i la predisposició que té tothom», explica el tècnic. El Peralada buscarà contra el Manresa un triomf que li pot permetre perseguir de més a prop els colíders de la Tercera RFEF. No obstant això, «la pressió no existeix al vestidor». «La classificació s’ha de mirar de reüll. Sabem que competim contra equips i plantilles amb pressupostos superiors i estem molt orgullosos de ser on som. Tenim il·lusió i ganes de guanyar. Volem continuar així», diu. Hèctor recupera Alan Baró i Aroca, mentre que té els dubtes de Josu, Micaló i Medina. Els juvenils com Llorenç Busquets, Biel, Raúl o Caball tornaran a tenir un paper destacat a l’equip: «Són un més i ara els toca demostrar-ho amb minuts i actitud». D’altra banda, seran baixa Ritxi, Gelmà i Dalmau.