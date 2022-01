Máximo Fjellerup no és un fitxatge qualsevol per al Bàsquet Girona. L’aler argentí de 24 anys i 1’98 metres, internacional absolut, havia fet aquesta temporada amb el Palma, també de la LEB Or, el salt a Europa, i els números que hi ha acreditat demostren que l’aposta que ha fet el club de Marc Gasol és guanyadora: 14’2 punts i 5’4 rebots. Al seu país d’orígen, Fjellerup havia destacat a Bahía Basket i San Lorenzo.

L’operació ha sigut molt ràpida i es va anunciar per sorpresa ahir. El Girona ja feia temps que el seguia, el jugador va il·lusionar-se amb la proposta, i va demanar sortir al Palma, cuer de la categoria amb un sol triomf. Precisament l’equip balear va ser l’últim rival dels gironins el 17 de desembre (la resta de partits contra Oviedo, Lleida i Melilla s’han hagut d’ajornar pels estralls del virus) i aquell dia a Fontajau Máximo Fjellerup va firmar 16 punts amb la seva antiga samarreta. Palma va perdre per 98-77.

Amb Fjellerup el tècnic Jordi Sargatal incorpora un 3 agressiu i potent físicament, de contrastada qualitat anotadora. Ara bé, el seu fitxatge fa que el primer equip tingui ara 13 fitxes (més la de Gonçalo Delgado, que la té del filial de Lliga EBA), i això obligarà a donar una baixa a algun component de l’actual plantilla per poder-li fer lloc i inscriure’l. En tot cas aquest fitxatge, i l’encara recent de Marc Gasol, que ja havia servit per reactivar l’equip, pot ser un factor diferencial per acabar de dur el Bàsquet Girona a lluitar de ple pels play-off.

La idea és que Máximo Fjllerup pugui ser inscrit abans de divendres i, per tant, hauria de poder debutar diumenge a la pista de l’Estudiantes. Serà, si la Covid-19 no ho torna a espatllar, el retorn a la competició del bloc de Jordi Sargatal després d’un mes d’aturada. Dels partits pendents l’únic que té data és el del Lleida, el proper dijous 20. Faltarà concretar els d’Oviedo, que ja s’ha cancel·lat dos cops, i el del Melilla a Fontajau. Això sí, si la FEB no canvia la normativa, i en temps de pandèmia ja se sap que no hi ha veritats absolutes, Fjellerup no podrà jugar els endarrerits perquè en aquell moment no formava part de la plantilla.