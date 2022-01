El creixement del Barça des de l’arribada de Xavi Hernández a la banqueta es posa a prova en un escenari inhabitual, el King Fahd Stadium de Riad (Aràbia Saudita), que acollirà el primer clàssic oficial lluny d’Espanya, en el qual el Reial Madrid ha de respondre al seu paper de favorit en les semifinals de la Supercopa d’Espanya.

Serà el tercer partit decisiu que Xavi haurà d’afrontar des que va debutar com a entrenador del Barça i els dos anteriors li van sortir creu, contra el Benfica i el Bayern de Munic. Però els va encarar només arribar, sense temps pràcticament per canviar la dinàmica negativa de l’equip i inculcar-li les seves idees. Ara, la situació és diferent i les excuses ja no tenen el mateix valor. Han passat dos mesos des del fitxatge del tècnic pel Barça, l’equip ha millorat tant en el joc com en els resultats i recupera jugadors clau, encara que arribaran amb poc ritme en les seves cames per a aquest clàssic.

Ansu Fati torna a una convocatòria després de lesionar-se el 6 de novembre a Balaídos i molt probablement rebrà l’alta mèdica per enfrontar-se al Reial Madrid. D’altra banda, aquest dimarts Pedri, que pràcticament no ha jugat aquest curs per culpa de les lesions, i Ferran Torres, viatgen a Riad un dia després que l’equip en donar negatiu per Covid.

El nou fitxatge blaugrana, a més, podrà ser inscrit finalment gràcies a la renovació a la baixa de Samuel Umtiti i, si no hi ha sorpresa d’última hora, rebrà l’alta de la seva fractura al peu dret que l’ha tingut allunyat dels terrenys de joc des del 10 d’octubre.

I aquí no s’acaben les bones notícies per a Xavi. En la convocatòria també han pogut entrar Frenkie de Jong, que s’ha recuperat de l’elongació al soli de la cama esquerra que va patir a Linares, i un miraculós Ronald Araujo, que divendres passat va ser operat d’una fractura al segon i tercer metacarpians de la mà dreta. En canvi, seran baixa Èric Garcia, que es va lesionar el dissabte contra el Granada, Sergi Roberto i Martin Braithwaite.

El Madrid fuig del favoritisme

Ha de respondre el Reial Madrid al seu paper de favorit en un clàssic, aquest tipus de partits que és igual el moment de cada equip que sempre és imprevisible, encara que la temporada i el triomf del Camp Nou diguin el contrari per a l’equip de Carlo Ancelotti. Líders a la Lliga amb la contundent diferència de 17 punts d’avantatge sobre els blaugrana, en els vuitens de final de la Champions mentre que el Barça va caure a la Lliga Europa.

Aquesta clara diferència que va marcar la primera meitat del curs la vol obviar el Madrid per no pecar d’excés de confiança. I compareix en les semifinals amb el seu equip de gala perquè des que va començar la temporada ha quedat clar que Vinícius Junior és el gran protagonista. Entre Marco Asensio i Rodrygo es decidirà la plaça restant del trident tot i que el brasiler és dubte. També Dani Carvajal, recentment recuperat d’una nova lesió muscular. Un mes sense competir i amb prou feines acumula un parell d’entrenaments ales cames.