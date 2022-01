L’Spar Girona va emetre ahir un comunicat per explicar que Frida Eldebrink s’estarà com amínim dues setmanes més de baixa. La jugadora necessita aquest temps per recuperar-se de la lesió muscular que pateix al soli de la cama dreta des del passat mes de desembre. Sense Eldebrink, l’equip d’Alfred Julbe es tornava ahir a entrenar tot comptant amb les jugadores que han acabat la quarentena pels positius. Haurien de poder jugar aquest diumenge a la pista del València.