El tennista serbi Novak Djokovic va admetre ahir que s’han comès un «error humà» en la seva declaració per entrar a Austràlia i que va fer acte de presència a una entrevista tot i saber que patia la covid-19. Al mateix temps, el govern australià continua estudiant la seva possible deportació.

L’actual número u del món va contestar mitjançant un comunicat a les xarxes socials el que va definir ell mateix com a «contínues desinformacions» i va confessar que va ser entrevistat per un mitjà francès el passat 18 de desembre, un dia després de conèixer que era positiu de coronavirus. Ara es troba a Austràlia amb la intenció de jugar i guanyar el que es convertiria en el Grand Slam número 21 de la seva carrera tot superant així Roger Federer i Rafa Nadal. Hi va aterrar el 5 de gener. Ho va fer amb una exempció mèdica per no vacunar-se, però els agents de duanes li van denegar el visat i va ser retingut en un hotel de Melbourne mentre els seus advocats van presentar un recurs davant d’un tribunal australià, que va ordenar dilluns la posada en llibertat.

Al comunicat, indicava que el seu agent havia comès de manera involuntària «un error humà» a l’hora d’omplir la casella sobre els viatges que l’esportista havia fet en els 14 dies previst a la seva arribada al país oceànic, en no declarar un viatge entre Espanya i Sèrbia. La seva deportació encara podria ser possible abans que comenci l’Open d’Austràlia, que se celebrarà entre els dies 17 i 30 d’aquest mes de gener.