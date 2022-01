El cap de setmana passat no es va poder disputar per culpa de la Covid-19 cap dels 9 partits previstos de la jornada 15 de la lliga LEB Or. Abans, ja havien quedat pendents sis duels de la 13 i sis més de la 14. I de la 12, després que dimarts es recuperés el Juaristi-Valladolid amb triomf visitant, encara hi ha pendent un Alacant-Granada. La competició, amb ben poques dates per maniobrar, tampoc es normalitzarà aquesta setmana. En principi el Bàsquet Girona sí que podrà competir diumenge a la pista de l’Estudiantes, trencant amb una aturada d’un mes, però ja és segur que hi ha 4 enfrontaments que no es jugaran per culpa dels diferents brots del virus: Palma-Lleida, Alacant-Palència, Almansa-Granada i Castelló-Corunya.

Són, en total, 26 els partits que té pendents a dia d’avui la segona divisió del bàsquet espanyol. Una bogeria. Una barbaritat. La FEB i els clubs estan espantats i un primer pas va ser dimarts l’anunci que la Copa de la Princesa s’endarreria del febrer a l’abril. Això permetrà allargar les dates per tancar la primera volta i mirar que la segona, a mida que arribi el bon temps i la sisena onada s’apagui, pugui servir per recuperar la normalitat. El maldecap serà ara recol·locar tot el que hi ha pendent. El Girona, per exemple, jugarà a Lleida el dia 20 un endarrerit, però encara no té data per als que ha de jugar contra Oviedo i Melilla.

Mentretant l’equip prepara a Fontajau la visita de diumenge a l’Estudiantes (12h). El tècnic, Jordi Sargatal, admetia ahir que estan «preparats» per competir «contra el millor equip de la categoria», i no amagava que entre els jugadors hi ha «ganes i il·lusió» de poder tornar a la normalitat. Sargatal també va parlar de l’arribada de Máximo Fjellerup, que en principi hauria de poder jugar. «Té físic, capacitat d’anotació i bona lectura de joc. També ens ajudarà en defensa», va dir.