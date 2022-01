El Barcelona va confirmar el seu creixement a les semifinals de la Supercopa d’Espanya però la seva millora va ser insuficient per superar el Reial Madrid, més letal, que es va imposar a la pròrroga amb un gol de Valverde. Massa contundent va ser l’equip blanc per als de Xavi Hernández, l’arribada del qual, això sí, li ha canviat la cara al conjunt blaugrana, que va anar de menys a més.

Perquè va ser el Madrid el primer en avisar. Controlava la situació i arribava amb facilitat, mitjançant Marco Asensio i Vinicius. El Barça no va inquietar el porter Courtois fins al minut 18, quan Dani Alves va topar amb una muralla quan intentava xutar. El brasiler era titular, com també Ferran Torres, dos dels fitxatges en aquest mercat d’hivern. Tots dos, des de la gespa, van veure quan un ràpid contracop es va traduir en el 0-1. Benzema va servir per Vinicius, que va superar per velocitat Araujo abans de batre Ter Stegen.

L’avantatge feia justícia al que s’havia vist fins aleshores i al que vindria en els minuts posteriors, però tot i això, el Barça es va refer i va gaudir d’un parell d’oportunitats amb rematades d’un renascut Luuk de Jong. Totes dues van acabar amb la pilota a les mans del porter Courtois.

A la tercera va la vençuda

Va ser un presagi. Quan moria el primer temps, el neerlandès va marcar per tercer partit consecutiu gràcies al seu instint per posar el peu davant un rebuig de Militao a l’interior de l’àrea, aconseguint així un empat que en aquell moment no reflectia els mèrits fets pels dos equips. Amb l’empat i 45 minuts més per davant, Xavi Hernández va voler sacsejar el seu equip i li va donar descans a Ferran Torres, que havia viscut el seu debut com a blaugrana després d’uns mesos sense jugar per una lesió. Va saltar al camp Ez Abde i va reaparèixer Pedri, que va asseure un lesionat Frenkie de Jong. Va millorar el Barça i va gaudir de bones arribades, a peus del propi Pedri i de Dembélé. Però tot i això Benzema feia de les seves i després d’enviar un remat al pal, va connectar un xut per batre Ter Stegen tot marcant el segon.

Poc abans de l’1-2 havia entrat Ansu Fati, desaparegut en combat des de feia unes quantes setmanes per culpa d’un problema físic. La irrupció del 10 va ser determinant perquè, de cap, va tornar a empatar el partit quan faltaven pocs minuts pel final. Fins i tot Dembélé hauria pogut decidir la semifinal però no va estar encertat davant Courtois i el matx se’n va anar a la pròrroga. Allà, Valverde va fer el 2-3 definitiu però el Barça no va dir l’última paraula i si no en va marcar un altre va ser de miracle.

L’altra semifinal

Espera rival el Reial Madrid i l’altra semifinal es disputa avui, a partir de les vuit del vespre. S’enfronten l’Atlètic de Madrid, vigent campió de Lliga, i l’Athletic Club, finalista de la Copa del Rei.