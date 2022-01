Feia dos mesos i mig que el Peralada no perdia un partit i ho va tornar a fer precisament ahir, a casa, on encara no coneixia la derrota aquesta temporada. Contra el Manresa, rival que s’havia de creuar dues jornades enrere en el camí dels empordanesos però que llavors no ho havia pogut fer per culpa del virus, es van pagar molt cars dos gols encaixats en els primers 27 minuts.

Baffoe i Darbra van veure porta i van situar el 0-2 en el marcador. L’escenari es complicava però llavors apareixia Alan Baró, en un vist i no vist, per estrènyer les diferències. Javi López feia el tercer a l’inici del segon temps i tot i que Josu Currais va donar-li emoció a un partit que encara tenia corda per estona, la desfeta va ser inevitable. Amb aquest resultat, el Peralada no pot acostar-se a Olot i Girona B, i cau al quart lloc. Superat, precisament, pel Manresa.