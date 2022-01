El serbi Novak Djokovic, número u del món, ha estat inclòs en el sorteig que es va celebrar ahir per definir el quadre final de l’Open d’Austràlia, encara que la permanència del tennista és una incògnita. Ho decidirà el ministre d’Immigració del país oceànic, Alex Hawke, qui té l’última paraula sobre el cas. En primera ronda, Djokovic s’enfrontarà al seu compatriota Miomir Kecmanovic i està col·locat en la mateixa part del quadre que Rafa Nadal, que debutarà contra el nord-americà Marcos Giron.

El serbi va aterrar a Melbourne el passat 5 de gener amb una exempció mèdica per no vacunar-se i va signar un document mitjançant el qual assegurava que en els 14 dies previs no havia estat en cap altre país més, a part de Sèrbia. Però unes imatges deien el contrari, pel que va haver de reconèixer que en la seva declaració havia comès «errors humans».

Badosa avança a Sidney

Tot preparant l’Open d’Austràlia, on competirà com a setena cap de sèrie, la begurenca Paula Badosa es va classificar per a les semifinals del torneig de Sidney. Va guanyar la suïssa Belinda Bencic després de tres sets 7-6, 3-6 i 6-3. L’últim obstacle per atrapar la final és la russa Daria Kasatkina, botxí de Garbiñe Muguruza. L’altra semifinal enfrontarà la txeca Barbora Krejcikova i l’estoniana Anett Kontaveit.