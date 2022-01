L’Athletic Club va capgirar el marcador en tres minuts amb gols de Yeray i Nico Williams per vèncer per 1-2 l’Atlètic de Madrid i classificar-se així per a la final de la Supercopa d’Espanya, anul·lant el gol inicial dels matalassers que va fer Unai Simón en pròpia porta després d’una rematada de Joao Félix. L’equip basc jugarà la final diumenge contra el Reial Madrid.