El Govern d’Austràlia va cancel·lar ahir per segona vegada el visat del número u del món de tennis, el serbi Novak Djokovic, que serà detingut a primera hora del dia d’avui a l’espera que se celebri aquest cap de setmana una vista judicial en la qual intentarà evitar la seva deportació. Després de diversos dies estudiant el cas, el ministre d’Immigració, Alex Hawke, va decidir tornar a retirar el visat a Djokovic amb la intenció d’expulsar-lo del país, la qual cosa també podria implicar la prohibició de tornar durant tres anys a Austràlia.

«Avui he exercit el meu poder sota la secció 133C(3) de la Llei d’Immigració per cancel·lar el visat del Sr. Novak Djokovic basat en raons sanitàries i del manteniment de l’ordre per ser d’interès públic», va assenyalar el ministre en un comunicat en què va remarcar haver tingut en compte «acuradament» la informació proporcionada per les parts.

Després de l’anul·lació, un jutge australià va ordenar en una vista d’emergència que Djokovic no sigui deportat «de manera immediata» fins que la justícia revisi demà la decisió presa pel ministre d’Immigració, que serà impugnada pels advocats del tennista. També va determinar que Djokovic romangui en llibertat fins a les 8 del matí (23.00 GMT del divendres) quan acudeixi a una cita amb els funcionaris d’immigració a Melbourne, on serà detingut. No obstant això, dos agents de duanes traslladaran després Djokovic fins al lloc on pugui reunir-se amb els seus advocats per preparar el cas.

La vista se celebrarà en el Tribunal Federal, una instància superior, i s’espera que comenci i acabi durant el dia de demà, un dia abans de l’inici de l’Open d’Austràlia, que se celebra entre el 17 i el 30 de gener a Melbourne.

Djokovic va viatjar el 5 de gener a Melbourne des d’Espanya amb una exempció mèdica per no estar vacunat en haver estat contagiat de la Covid-19 recentment, encara que a la seva arribada les autoritats d’Immigració li van cancel·lar el visat i el van detenir. El primer ministre, Scot Morrison, va defensar la segona cancel·lació del visat de Djokovic, en destacar els sacrificis que han fet els australians durant la pandèmia al país, que ha estat un dels més estrictes a l’hora d’aplicar restriccions.