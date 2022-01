Els likes a les xarxes socials del Figueres van disparar-se fa quatre dies amb les fotos del debut del juvenil Álvaro Mirón. El davanter, de 17 anys, va gaudir dels primers minuts amb el primer equip després de substituir el també juvenil Khalid Noureddine (fitxat pel Granada a partir de l’estiu) al minut 88 en la primera victòria de la temporada a Vilatenim contra el Sants (2-0). L’èxit de la publicació, sobretot a Instagram, no va ser casualitat. I és que el figuerenc és un dels influencers més destacats a les comarques gironines. Se’l coneix pels vídeos al seu compte de TikTok, @www.alvaromiron.com, amb més de 16.900 seguidors, però també triomfa a Instagram, alvaro11miron, on es descriu com a Sex Therapist, superant de llarg els 82.300.

«Més que nervis, tenia emoció. Era el primer cop que entrava a la convocatòria i no sabia si debutaria o no perquè a altres companys els havia passat que finalment no jugaven. Cap al final del partit en Moisés va dir-me que sortís a escalfar a la banda, però passava el temps i ja veia que em quedaria allà. Quan va cridar-me al 88 per entrar, no m’ho creia. Tot i que va ser poca estona, estic molt content. M’ho vaig passar bé», explica Mirón. A més a més, va ser «especial» perquè hi havia el seu pare, que «sempre em segueix a tot arreu», i el seu germà. El jove davanter assegura que «de moment no sé si tindré més minuts» perquè «segueixo amb el juvenil» de Lliga Nacional. Això sí, li faria il·lusió agafar experiència a Tercera RFEF: «Estic a disposició pel que necessitin».

En l’actualitat, Mirón cursa segon de batxillerat a l’institut Narcís Monturiol de Figueres. Està fent el treball de recerca sobre les xarxes socials i el màrqueting d’influencers, pensant ja en el futur més immediat perquè el curs que ve li agradaria estudiar màrqueting internacional a la universitat. A més a més, està relacionat amb un dels seus passatemps. «No sé si de gran seré influencer, però si puc aconseguir-ho i compaginar-ho amb el futbol, millor», diu.

El davanter del Figueres reconeix que «ara no hi puc tenir tanta dedicació pels estudis i els entrenaments», tot i que intenta treure el temps de sota les pedres si fa falta per actualitzar el seu perfil de TikTok: «M’ho prenc com una oportunitat. Per això, intento treure-li el màxim rendiment. Per mi no és difícil perquè m’agrada. Tampoc és cap obligació, al contrari», assegura.

Amb passat al Peralada, València, on hi va fer el primer any d’infantil, Girona i Gironès-Sàbat, Mirón compleix la seva tercera etapa al Figueres, on espera guanyar-se el mateix protagonisme que l’ha fet brillar a TikTok i Instagram.