El pilot de Qatar Nasser Al-Attiyah (Toyota) es va proclamar campió del Ral·li Dakar 2022 en categoria de cotxes en administrar sense problemes l’avantatge en la dotzena i última etapa de la prova, entre Bisha i Jeddah , mentre que en motos Sam Sunderland (GasGas) va conquerir el seu segon Dakar. És el primer títol del Dakar per a la casa d’arrel gironina, membre de KTM.

Al-Attiyah tenia més de mitja hora de marge sobre Loeb (BRX) i els poc més de 160 quilòmetres cronometrats de l’última etapa no van donar peu a la sorpresa. El de Qatar suma la seva victòria Dakar. Dani Oliveras, copilot d’Orly Terranova va finalitzar quart a la general. En motos, el xilè Pablo Quintanilla (Honda) es va endur l’última etapa per davant de Sam Sunderland que va administrar bé el matalàs del qual disposava per sumar el seu segon títol i donar el primer a Gas Gas.