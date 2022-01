La dura afectació que està tenint la sisena onada de la pandèmia no ha passat per alt l’esport i, en el cas del bàsquet, tant l’Uni de la Lliga Femenina, com el Girona de la LEB Or, han estat dies aturats pels casos detectats al seu vestidor o/i en els rivals. Però superada la situació, tant l’Spar com el Bàsquet Girona estan a punt per tornar a competir. Ho faran demà. Les noies, a València (16h), dotze dies després de la seva última aparició; els nois a Madrid, a la pista de l’Estudiantes (12h), el rival més temible de la competició, gran favorit a l’ascens.

«El partit amb el València no arriba en les millors condicions. La pandèmia està atacant fort a la societat en general i a l’esport. Hem sortit d’un brot important i el retorn a la feina ha anat amb molts condicionants. Tot just avui (ahir) hem pogut fer un entrenament col·lectiu, amb tota la pèrdua de petits mecanismes que això comporta», deia ahir Alfred Julbe. El tècnic de l’Spar Girona considera que «hem de fer el què ens toca, que és aportar entreteniment i lluitar fort per fer que l’Uni estigui sòlid en totes les competicions». Eldebrink, que segueix lesionada i en té per un parell de setmanes més, i Araújo es perfilen com les úniques baixes per demà.

Més dies fa, encara, que no competeixen els jugadors del Bàsquet Girona. Aturats des del 17 de desembre, quan van guanyar el Palma a Fontajau, els partits contra l’Oviedo, el Lleida i el Melilla han anat caient l’un darrere l’altre. Per brots al vestidor propi, i al dels rivals. Finalment demà, si el virus no ho evita a última hora, Marc Gasol i els seus companys tornaran a l’acció, a Madrid, contra l’Estudiantes. El partit, ja de per sí prou atractiu, té l’al·licient de permetre també el debut del darrer fitxatge, Máximo Fjellerup (Palma) que ha arribat aquesta mateixa setmana i que ja s’entrena a Fontajau. Fjellerup arriba, i Robert Cosialls perd la fitxa per fer-li lloc mentre negocia la seva sortida del club.