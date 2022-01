La tennista de Begur Paula Badosa ha superat per un ajustat 6-3, 4-6 i 7-6(4) a la txeca Barbora Krejcikova per conquistar la seva primera corona de l'any a Sídney i el seu tercer títol com a professional.

El desplegament físic de Badosa durant més de dues hores es va imposar en l'últim assalt a l'hàbil tennista txeca, vigent campiona de Roland Garros, després de millorar el seu servei i endur-se el 'tie-break'. La catalana va vèncer en rondes anteriors a la russa Daria Kasatkina, la suïssa Belinda Bencic, la letona Jelena Ostapenko i la local Ajla Tomljanovic, amb qui s'enfrontarà aquest dilluns en la seva estrena en l'Obert d'Austràlia. El nou títol de la tennista catalana se suma a les corones de Belgrad i Indian Wells aconseguides durant el seu exitós 2021 que la va fer irrompre en el top-10 de la classificació WTA.