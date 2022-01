Els equips gironins de la Tercera RFEF aprofiten el mercat d’hivern per afrontar la segona volta amb garanties i així poder complir els seus objectius. L’Olot va ser l’encarregat d’obrir el mercat de fitxatges amb el retorn de Jordi Xumetra. Va seguir-lo el Girona B amb la incorporació de Marc Fuentes i tot seguit el Peralada amb l’anunci de l’arribada de Sergi Caballero. El club xampanyer continua reforçant-se i ahir va informar del fitxatge de Pau Juvanteny, procedent del Costa Brava. També va reaccionar el Figueres, obrint el capítol d’altes amb Zaka El Idrissi, que ha canviat l’Olot pels blanc-i-blaus.

Per part del Peralada, Juvanteny es posa a les ordres d’Hèctor Simón per donar una alternativa més al mig del camp. L’osonenc, de 21 anys, s’ha format al Costa Brava (abans Llagostera) i feia tres temporades que estava en dinàmica del primer equip. «Amb molta il·lusió per començar aquest repte», va assegurar el migcampista a tavés de les seves xarxes socials. Juvanteny, a més a més, va tenir un record pel club que l’ha vist créixer: «Final d’una etapa extraordinària de la meva vida. Cinc anys en els quals he après molt i, sobretot, m’he divertit. Gràcies a la UE Costa Brava per confiar amb mi. Toca seguir endavant».

Per la del Figueres, Zaka buscarà més minuts amb l’equip de Moisés Hurtado després de començar la primera volta amb l’Olot, amb qui ha marcat 2 gols en 15 partits. El davanter olotí, de 20 anys, va rescindir amb el club de la Garrotxa i entrena amb els figuerencs des de dijous passat, per la qual cosa podria debutar demà al camp del Vilassar de Mar (18 h).

«Puc aportar molta verticalitat i gol. M’he decantat pel Figueres perquè és un gran equip de Tercera. Aquest any ha format un equip molt jove i, si no fos per les baixes, estaria molt més a dalt», va comentar Zaka sobre el seu nou equip. El conjunt blanc-i-blau, que és 11è amb 20 punts, mirarà d’escalar posicions en aquest segon tram de temporada.