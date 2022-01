El món del futbol torna a viure un malson des de l’arribada de la sisena onada de la pandèmia. Les baixes per positius de Covid-19 tornen a ser habituals cada dos per tres, els partits s’ajornen i, sobretot, les categories més modestes es veuen perjudicades. Tan és així que el CF Sant Roc d’Olot no ha tingut cap més remei que anunciar la seva retirada del grup 19 de Tercera Catalana a mitja temporada, després d’haver aconseguit l’ascens fa tres anys: «Els més complicats».

«Ha set una decisió molt complicada. No l’hem pres d’una setmana per l’altra, sinó que fa dies que ho rumiem. Hem anat perdent jugadors i ens hem quedat només amb sis de l’equip amateur, havent de convocar una desena de juvenils cada vegada. Al desembre vam haver de suspendre un partit dels juvenils perquè juguessin amb l’equip a Tercera. Això no podia continuar així. Si ens passa a l’abril, aguantem. Però al gener... Era impossible mantenir-ho durant sis mesos més perquè al final ens hauríem quedat sense cap dels dos equips (amateur i juvenil). És pel bé de tots», explica el president del Sant Roc, Toni Bosch.

L’inici de temporada ja no va ser fàcil per als olotins, que tanquen aquest exercici amb 12 derrotes i 1 empat. «Els resultats són el menys important perquè ja sabíem que baixaríem. El que més greu ens fa és no tenir prou jugadors», lamenta Bosch. En aquest sentit, el president confessa que «l’última onada ha estat letal»: «Els jugadors tenen la seva feina i unes responsabilitats. Agafar la Covid-19 a casa és una cosa, però que sigui perquè vas a entrenar a futbol és una altra. Molts no s’atrevien a venir». A part del respecte que fa el coronavirus, el Sant Roc també ha patit baixes d’un parell de jugadors que han marxat a viure fora.

A partir de la retirada del Sant Roc, els sis jugadors que continuaven a l’equip són lliures per incorporar-se al club que vulguin encara que sigui del mateix grup (19) de Tercera Catalana. «Els que no trobin equip, poden estar segurs que tindran la nostra ajuda per buscar-los-en algun de per aquí. A més, comptem amb ells per l’any que ve», diu.

Tot just fa pocs dies que el Sant Roc va fer oficial la seva retirada a la Federació Catalana de Futbol (FCF), però el club no perd el temps i ja pensa en la temporada vinent. «El que guanyem és que ara, enlloc d’un mes, tenim sis mesos per planificar l’any que ve. Ens posarem a treballar de seguida», afirma. El més «fumut», però, és que, a banda de la sanció econòmica, el Sant Roc no podrà tornar a pujar a Tercera Catalana durant les pròximes dues temporades: «Ens esperen, com a mínim, tres anys a Quarta Catalana».