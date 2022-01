Novak Djokovic va ser detingut i traslladat ahir en un centre d’immigrants després d’un interrogatori amb agents d’immigració australians. El tennista està a l’espera que el jutge decideixi si el deporta o no.

Prèviament, l’actual número 1 del rànquing ATP es va reunir amb els seus advocats per dissenyar l’estratègia a seguir per apel·lar la decisió presa pel Ministre d’Immigració australià, Alex Hawke, en la qual retirava el permís d’entrada al país al tennista. El ministre va esgrimir, basant-se en l’interès públic, la retirada del visat per raons sanitàries i manteniment de l’ordre públic.

Djokovic es troba ara a l’Hotel Park, on ja va estar reclòs el dia 6 quan se li va anul·lar el visat per primera vegada. Els requisits per entrar al país a través d’una exempció mèdica, l’única opció possible d’entrada, ja que el serbi no està vacunat, presentaven errors i dubtes als agents duaners.

Demà està previst que comenci l’Open d’Austràlia amb la presència del serbi agafada en pinces a l’espera de la decisió final del jutge.