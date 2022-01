El Tribunal Federal d'Austràlia ha rebutjat aquest diumenge el recurs final que va presentar el tennista serbi Novak Djokovic per quedar-se al país, motiu pel qual serà finalment deportat i no jugarà l'Open d'Austràlia, primer grand slam de la temporada.

Els jutges federals van rebutjar la seva apel·lació després que el Govern cancel·lés inicialment el seu visat per motius sanitaris. El Govern australià va argumentar que l'arribada del tennista serbi, de 34 anys, i que no està vacunat contra el coronavirus, representava una amenaça per a la salut pública.

El veredicte, que ha emès el magistrat cap del tribunal, James Allsop, ha tingut lloc després d'una decisió unànime dels tres jutges de la cort. Djokovic, nou vegades campió de l'Open d'Austràlia, es quedarà sense defensar el títol en el torneig que comença aquest dilluns, i fins i tot se li podria prohibir l'entrada al país durant els propers tres anys.

La polèmica va començar la setmana passada, quan les autoritats van impedir l'entrada del tennista al país per no complir els requisits d'entrada al país en relació amb les seves estrictes mesures contra el coronavirus, que inclouen estar vacunat.

El tennista serbi ha conegut el veredicte després de passar aquesta última nit al Park Hotel de Melbourne, que també es fa servir com a centre de detenció d'immigrants, i ara serà reemplaçat pel tennista Salvatore Caruso en el partit que havia d'enfrontar-lo demà contra el seu compatriota Miomir Kecmanovic.

El govern aplaudeix la sentència

El ministre d'Immigració, Alex Hawke, responsable de la cancel·lació del visat del tennista, ha acollit amb satisfacció la decisió del Tribunal Federal com un exemple consistent amb la contundent política fronterera del país davant de la pandèmia.

"Acullo de bon grat la decisió unànime d'avui del Tribunal Federal d'Austràlia, que confirma la meva decisió d'exercir el meu poder sota la llei de migració per cancel·lar el visat de Novak Djokovic en interès públic", ha manifestat el ministre.

"Les sòlides polítiques de protecció fronterera d'Austràlia ens han mantingut fora de perill durant la pandèmia, cosa que s'ha traduït en una de les taxes de mortalitat més baixes, les recuperacions econòmiques més sòlides i les taxes de vacunació més altes del món", ha fet saber.

"Aquestes polítiques són fonamentals per salvaguardar la cohesió social d'Austràlia, que es continua enfortint malgrat la pandèmia", ha conclòs.

Djokovic es declara decebut però respecta la decisió

En un comunicat emès després del veredicte, Djokovic s'ha declarat "extremadament decebut amb la sentència del Tribunal" però ha acceptat la decisió de la cort.

"Respecto la sentència de la cort i cooperaré amb les autoritats pertinents per sortir del país", ha fet saber en la nota, que ha recollit el 'Sydney Morning Herald'.

El tennista ha lamentat que "el focus de les últimes setmanes hagi estat" en la seva persona. "Espero que ara tots ens puguem concentrar en el joc i el torneig que estimo. M'agradaria desitjar als jugadors, oficials del torneig, personal, voluntaris i aficionats tot el millor per al torneig", ha afegit.

"Finalment, m'agradaria agrair la meva família, amics, equip, simpatitzants, fanàtics i els meus compatriotes serbis el seu continu suport. Tots vosaltres heu estat una gran font de fortalesa per a mi", ha declarat.