Després de sumar la primera victòria a Vilatenim la passada jornada, el Figueres ha perdut aquesta tarda al camp del Vilassar de Mar. Un solitari gol de Pime en el minut 75 de partit ha fet que els tres punts es quedessin a casa. Els dos equips arribaven al duel empatat amb 20 punts a la classificació i ara, els del Maresme, en sumen tres més que els blanc-i-blaus.

El conjunt dirigit per Moisés Hurtado ha intentat fins a l'últim minut treure un resultat positiu. En el minut 85, Khalid ha tingut l'empat després de la sortida d'un córner, però la seva rematada ha sortit per sobre el travesser. En el 90, els visitants s'han quedat amb un jugador menys per l'expulsió de Nil Congost.