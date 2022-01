El Bàsquet Girona torna a l’acció (12:00h) en una de les pistes més difícils de la competició, la del Movistar Estudiantes. Els gironins, amb duels pendents per culpa de la pandèmia, no disputen un partit de LEB Or des del passat 17 de desembre, quan es va imposar al Palma a Fontajau.

El tècnic del Girona, Jordi Sargatal espera que l’equip sigui solidari en els moments del partit en els quals pugui acusar la falta de rodatge de competició. La manca de ritme l’han mirat de suplir amb entrenaments, que han permès que el flamant reforç d’hivern, Máximo Fjellerup, pogués entrar en dinàmica. L’argentí ja estarà disponible per ajudar l’equip. Qui ja no jugarà més amb el club gironí és Cosialls, ja que club i jugador van arribar a un acord per rescindir el contracte que els unia. Suspès el Lliga EBA De la seva banda, l’equip filial del Bàsquet Girona, que milita a Lliga EBA, va ajornar haver d’ajornar el seu partit contra el Mataró per la Covid-19.