L’Olot va obrir l’any tal i com va acabar l’anterior: amb una victòria davant el Castelldefels a domicili (0-1). Avui (16:30), el líder del grup català de la 3a RFEF rep el Vilafranca amb l’objectiu de continuar al capdavant. Davant, tindrà un equip que ve d’enllaçar dues jornades sense guanyar. Per intentar sumar els tres punts a casa, els olotins debutaran amb una samarreta especial com la del centenari. Blázquez és baixa per lesió.