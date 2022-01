Ja era el temps afegit a Montilivi. El Girona buscava el gol de l’empat davant el Rayo Vallecano per forçar la pròrroga i poder mantenir vives les esperances de continuar en la Copa del Rei. I el va trobar. Pablo Moreno va marcar al minut 92, però el gol no va pujar al marcador perquè l’assistent, que tenia la visió neta de la jugada, havia aixecat el banderí indicant un fora de joc previ de Gabri, que després havia fet la passada al granadí. Calia esperar què deia el VAR, i Munuera Montero, després de revisar la jugada a Las Rozas, va corroborar que era fora de joc de l’extrem del filial. Els blanc-i-vermells, frustats, es quedaven amb la mel als llavis. Tanmateix, un cop es van poder veure la jugada repetida amb les línies sobre el terreny de joc, es va poder observar com la posició il·legal de Gabri era molt justa, mil·limètrica, i que el VAR havia estat un altre cop polèmic a Montilivi.

Les línies traçades en el moment que Samu Saiz fa la passada a Gabri semblaven indicar que el genoll de l’extrem estava un pèl més avançat que el peu esquerre de Catena. Tot i així, de seguida la polèmica es va traslladar de la gespa a les xarxes socials. I és que molts aficionats es queixaven que és un fora de joc agafat amb pinces i és molt difícil saber si les línies estan tirades a la perfecció perquè la imatge que es va mostrar per televisió tampoc ho deixa clar perquè no s’agafa l’acció en línia recta, sinó en diagonal.

Míchel Sánchez, en roda de premsa, va ser preguntat pel tema del fora de joc i la polèmica del VAR. «El VAR hi ha de ser per ajudar i a vegades penso que no ho fa», afirmava el tècnic madrileny que continuava explicant que «quan tot és tan just, pot ser gol o no». «He vist la imatge i penso que no era fora de joc», explicava Míchel, sobre l’acció del gol anul·lat a Moreno que hagués permès al seu equip empatar el partit.

De fet, Míchel no només es va queixar de la jugada del gol anul·lat, sinó que també es va mostrar crític amb l’arbitratge de Cordero Vega. Sense anar més lluny, va veure targeta groga un cop arribat al descans per sortir a dialogar amb l’àrbitre i queixar-se de la falta de Bernardo sobre un jugador del Rayo prèvia al gol del Sergi Guardiola i que va suposar l’empat ja en el temps afegit de la primera meitat. «Li he dit que no li tirava la gent a sobre, només per preguntar-li per aquestes jugades», detallava el tècnic madrileny. «Bernardo guanya l’acció i no empeny a ningú», afirmava Míchel, que concloïa dient que «era una jugada neta, i si xiula aquesta falta, les ha de xiular totes».

Gabri, expulsat per protestar

Gabri Martínez, protagonista de la polèmica en l’acció que hauria suposat el 2-2, va ser expulsat amb vermella directa un cop acabat el partit per protestar a Cordero Vega. En l’acta, l’àrbitre indica que el jugador del Girona es va dirigir a ell un cop finalitzat els 90 minuts i li va dir «Sempre igual. Fa tres anys que robeu».