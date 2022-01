Després de guiar la passada temporada al Barça femení a un històric triplet, Alèxia Putellas ha completat també el triplet de premis individuals: la capitana blaugrana ha afegit el 'The Best' de la FIFA a la Pilota d'Or i al premi de la UEFA com a millor jugadora de l'any. La migcampista de Mollet, superant a la seva companya Jenni Hermoso i l'australiana Samantha Kerr, és el rostre del creixement i auge del futbol femení a Espanya.

A l'agost, Alèxia va ser distingida com la millor migcampista i la jugadora de l'any de la UEFA i al novembre es va unir al selecte club de blaugranes que han conquistat la Pilota d'Or amb la samarreta del Barça: Luis Suárez Miramontes, Cruyff, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho i Messi.

L'equip que capitaneja continua no sols comptant els seus partits per victòries sinó que, a més, continua trencant barreres per al futbol femení. L'última, penjar el cartell 'sold out' al Camp Nou per al duel de Champions contra el Madrid, en el qual serà el segon partit d'Alèxia a l'estadi al qual anava de petita com a aficionada. "Quan era petita no hi havia possibilitat ni de ser professional del futbol", explicava en una entrevista recent.

Cap blaugrana en l'onze

Els premis als millors entrenadors es van quedar al Chelsea: Thomas Tuchel en equips masculins i Emma Hayes en femenins. Malgrat que el Barça va aixafar als 'blues' a la final de la Champions femenina per 0-4, l'extècnic Lluís Cortés ha marxat de buit. Tampoc hi havia cap representant blaugrana en l'onze femení ideal. Tampoc n'hi ha hagut en el masculí, on sí que hi era Messi i Haaland, passat i qui sap si futur del Barça.

La gala també va distingir al porter del Chelsea, Edouard Mendy, i a la portera del Olympique de Lyón, Christiane Endleral, i va donar també el premi 'joc net' a la selecció danesa per la seva reacció quan Eriksen va tenir un infart en el camp durant l'Eurocopa.