El tennista serbi Novak Djokovic va abandonar ahir, diumenge, Austràlia després d’estar onze dies a Melbourne, sis d’ells detingut i en aïllament dins d’una habitació del Park Hotel, i perd així l’oportunitat de defensar el títol en el primer gran torneig de la temporada. El tennista, número u del món, va perdre la batalla judicial després que un tribunal autoritzés la cancel·lació del visat i la seva deportació per no estar vacunat. El serbi tenia previst debutar avui, dilluns, a la pista central Rod Laver Arena, escenari que l’ha vist guanyar el torneig en nou ocasions. «Puc confirmar que Djokovic ja ha marxat d’Austràlia», declarava a Twitter el ministre d’Immigració, Alex Hakwe, qui divendres feia servir els seus poders per cancel·lar per segona vegada el visat de l’esportista. En concret, el tenista balcànic va arribar a la terminal de l’aeroport de Tullamarine de Melbourne amb roba fosca i màscara facial, acompanyat pel seu equip tècnic, i es va emportar un petit aplaudiment i reconeixement per part d’algun dels viatgers. Va ser escortat a l’aeròdrom per membres de la policia australiana, segons les fotografies publicades pel portal del diari The Sidney Morning Herald, i va abandonar el país al voltant de les 22.50 hora local (11.50 GMT) en un vol de l’aerolínia Emirates amb destinació a Dubai.

Djokovic, que no està vacunat contra la Covid-19 i per aquest motiu vulnera les lleis d’entrada aplicades pel país contra la pandèmia, volia conquerir el seu desè títol a l’Open d’Austràlia i convertir-se així en el tennista més guardonat del món amb 21 Grand Slams. Després d’aquest episodi no només perd aquesta oportunitat, sinó que també corre el risc que se li prohibeixi l’entrada al país durant un període de tres anys, tot i que el govern podria decidir si elimina o redueix aquesta sanció. En conèixer la decisió de la justícia australiana, Djokovic va assegurar que la respectaria, però va exposar, a través d’un comunicat, estar «profundament decebut» per la cancel·lació del visat i va demanar un temps per «descansar i recuperar-se» abans de fer nous comentaris.

El primer ministre australià, Scott Morrison, va celebrar la decisió judicial i va assegurar que la cancel·lació del visat «es va adoptar per motius de salut, seguretat i manteniment de l’ordre, sobre la base que era d’interès públic». A més, va afegir que, segons les enquestes, un 70% dels australians s’oposava al fet que Djokovic es quedés al país. I és que l’arribada la setmana passada del tennista a Melbourne, amb una exempció mèdica per no estar vacunat, va generar una onada d’indignació i va posar al centre del debat la vacunació contra la Covid-19, just en el moment en què esclatava un fort increment de contagis. Precisament, l’argument de l’advocat del govern, Stephen Lloyd, durant la vista va ser que Djokovic, a qui va qualificar d’una «icona dels antivacunes», té «una història recent» d’haver ignorat les mesures imposades per la Covid-19. «Fins i tot quan estava infectat va anar a una entrevista i sessió fotogràfica que va incloure treure’s la màscara», va afegir, referint-se a l’entrevista amb el mitjà francès l’Équipe a Belgrad el 18 de desembre, sabent que tenia covid-19. També va mentir al formulari sobre la seva estada a Espanya abans de viatjar a Austràlia. Per la seva banda, el president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, va declarar que Djokovic havia estat maltractat en una «caça de bruixes» durant 10 dies «per una decisió que ja sabien des del primer dia». «Van voler mostrar amb Novak el que poden fer contra qualsevol», va afegir.

Roland Garros i Wimbledon els únics per jugar

La decisió judicial australiana de deportar Djokovic d’Austràlia i privar-lo així de disputar l’Obert, li impedeix aconseguir el rècord de Grand Slam, que de moment comparteix amb Roger Federer i Rafael Nadal (20 grans títols cadascun). A més, també perilla el seu lloc com a número u mundial: Daniil Medvedev (N.2) i Alexander Zverev (N.3) podrien destronar-lo si guanyen a l’Open d’Austràlia. Però aquests no són els únics obstacles que es pot trobar el serbi de 34 anys si es manté ferm en la decisió de no vacunar-se. Sense vacunar, Djokovic només podria jugar fins que acabi la seva trajectòria professional al Roland Garros i a Wimbledon, dins dels quatre «majors». És així perquè segons exposa la ministra francesa d’Esports, Roxana Maracineanu, «el protocol i la bombolla sanitària d’aquests grans esdeveniments esportius ho permetrà». Així i tot, en relació a Wimbledon, el primer ministre britànic Boris Johnson va respondre el següent després de ser preguntat pel torneig: «tot el que jo diré és que crec en la vacunació i penso que és una cosa meravellosa».

En canvi, Djokovic no podrà participar a l’US Open, l’esdeveniment de més importància després de l’Obert d’Austràlia previst del 10 al 20 de març, ja que a la seva seu, als Estats Units, és obligatòria la vacunació completa per travessar la frontera. Això comporta que tampoc pugui formar part de tres dels nou Masters 1.000 que apareixen al calendari i que es disputen en territori nord-americà: Indian Wells, Miami i Cincinnati. D’altra banda, Sèrbia, que va perdre davant Croàcia a les semifinals de la passada Copa Davis, està classificada per a la fase final en rebre per segon any consecutiu una invitació per part del comitè organitzatiu. Pel que fa a les competències per equips, no podrà tornar a enrolar-se a l’ATP Cup, que se celebra a Austràlia, en tenir prohibida l’entrada durant 3 anys.