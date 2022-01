El Govern francès, que fa una desena de dies havia assenyalat que Novak Djokovic podria participar en el torneig de Roland Garros encara que no estigués vacunat, ha rectificat i avisa que tots els que competeixin hauran de tenir la pauta completa, igual que s'exigirà al públic i als professionals implicats. La rectificació va arribar de la mà de la ministra d'Esports, Roxana Maracineanu, en la nit de diumenge a dilluns, hores després que el Parlament adoptés definitivament el projecte de llei que imposarà un certificat de vacunació per a moltes activitats de la vida social, el qual inclou assistir a espectacles esportius. En un missatge en el seu compte de Twitter, Maracineanu va constatar que s'ha adoptat aquest certificat sanitari, de manera que «des que es promulgui la llei, serà obligatori per entrar en els espais ja sotmesos al passaport sanitari (estadis, teatres o salons) per al conjunt dels espectadors, dels practicants, dels professionals, francesos o estrangers». La ministra va aprofitar per agrair al moviment esportiu la seva acció de «convicció dels últims i pocs no vacunats» i va insistir que uns i altres tenen ara intenció de treballar junts per «preservar les competicions» i promoure el passaport de vacunació «a escala internacional».

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 16 de enero de 2022 Negativa a vacunar-se Havia sigut la mateixa Maracineanu la que el 7 de gener passat, en ple contenciós polític i judicial a Austràlia per la presència de Djokovic malgrat la seva negativa a vacunar-se, havia assenyalat que el serbi sí que podria participar en el Roland Garros, programat entre finals de maig i començaments de juny. La responsable francesa d'Esports va argumentar llavors que França aplicaria una excepció a l'obligació del certificat de vacunació als esportistes en les competicions internacionals, de manera que no se'ls aplicaria la nova normativa francesa i podrien competir fins i tot sense estar immunitzats. Ho va justificar amb l'argument que en les competicions internacionals regeixen els «protocols obligatoris imposats per les federacions» que, segons va donar a entendre, estarien per sobre de la normativa francesa. Djokovic és deportat d’Austràlia Pauta completa S'ha de tenir en compte que, a diferència del que passa a Austràlia, per entrar a França no s'ha de tenir la pauta completa de vacunació imperativament. Es pot arribar al país amb un passaport sanitari que provi disposar d'un test negatiu en el seu lloc. Malgrat això, el projecte de llei sobre el certificat de vacunació que ha d'entrar en vigor a finals d'aquesta setmana (està encara pendent d'un recurs davant el Consell Constitucional) l'imposarà per prendre alguna cosa en un bar o en un restaurant, per anar al cine, a un espectacle o a un estadi, però també per utilitzar els transports públics de llarga distància (autobusos, trens, avions o vaixells).