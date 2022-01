La famosa llei no escrita de l’ex mai no falla. Ahir, un jugador que va vestir la samarreta blanc-i-blava del Figueres com és Èric Pimentel va privar als alt-empordanesos de la segona victòria seguida a la Lliga amb un gol a la segona meitat. Khalid va poder fer l’empat a un al minut 85, però el travesser va escopir la pilota. Després de la primera victòria aconseguida al Municipal de Vilatenim, el Figueres viatjava fins a Vilassar de Mar amb la motivació necessària per endur-se els tres punts d’allà. No obstant això, durant els quaranta-cinc primers minuts no es va veure un equip amb la intenció de voler sortir victoriós de la localitat maresmenca. La primera part va acabar sense gols ni aproximacions de cap dels dos equips. En canvi, la represa seria tot el contrari. Amb els dos conjunts més oberts, les ocasions s’esdevenien. Jaime va refusar la primera dels locals; i Suaibo ho va intentar sense gaire fortuna. Qui si que la va tenir va ser l’exfiguerenc, Pime, que va fer l’1-0 quan restava un quart d’hora. El juvenil Khalid la va tenir al minut 85, però el travesser va rebutjar el seu xut. A les darreries, Nil Congost va veure la vermella directa per a un Figures que seguirà amb 21 punts.