El Joventut va guanyar a la pista del Breogán (87-90) i va segellar la seva classificació per a la Copa del Rei que es disputarà a Granada entre el 17 i el 20 de febrer. Per altra banda, el Baxi Manresa també va guanyar el seu partit davant el Gran Canària (91-72) i si guanya dimecres el partit ajornat davant l’Obradoriro també s’assegurarà un bitllet per anar a Granada.