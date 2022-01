El Bàsquet Girona va plantar cara al Movistar Estudiantes, el principal candidat a l’ascens de LEB Or, però va acabar cedint per 88-80. Un mal últim quart va condemnar els gironins, que havien arribat a tenir un avantatge de set punts al tercer quart. És la primera derrota des de l’arribada de Marc Gasol a l’equip fa quatre partits. Faltaven dos minuts i cinquanta-vuit segons pel final del tercer quart i semblava que el Girona tindria, si més no, l’oportunitat de lluitar per la victòria a la inexpugnable pista del Movistar Estudiantes fins a l’últim segon. Vecvagars acabava d’encistellar un triple, prèvia assistència de Marc Gasol, que donava un nou màxim avantatge al marcador als visitants (55-62). L’equip de Jordi Sargatal s’havia sobreposat en els pitjors moments de partit, alguna estona clarament superat pel joc de l’Estudiantes, i semblava que la inactivitat en la competició havia quedat enrere i els gironins serien consistents fins al final del partit. Però, va ser just en aquell moment, liderant el partit, quan els locals van revertir la situació. Cinc fatídics minuts, fins als primers dos minuts i mig del darrer període, en els quals els madrilenys van fer una estripada al marcador amb un parcial de 20-2 que va deixar fora de combat els homes de Sargatal. La distància de més de deu punts, 75-64, va ser irremuntable. Bona part d’aquests minuts van coincidir amb l’estada a la banqueta de Marc Gasol per agafar aire.

Edwin Jackson, exBarça, i Javi Beirán campió del món amb la selecció espanyola l’any 2019, van ser els principals artífexs del triomf del conjunt col·legial. A més, van comptar amb la col·laboració d’un Larsen que dominava a plaer la pintura cada cop que no el defensava Gasol. El pivot de Sant Boi va tornar a ser la referència de l’equip als dos costats de la pista amb 23 punts, 12 rebots , 39 de valoració i un 100% d’efectivitat des de més enllà del 6,75 (3 intents). L’ encert des del triple va ser una de les notes positives de l’equip a Madrid. Fins a l’últim quart, en què van ser incapaços d’encistellar de tres, els vermells portaven un 10 de 15. L’altra nota positiva va ser el nou fitxatge i debutant ahir, Max Fjellerup, que va complementar Gasol, sobretot durant uns bons minuts d’inspiració al segon quart. L’argentí va anotar 16 punts, va repartir 5 assistències i va deixar pinzellades del que pot ser: capacitat per generar punts a través de la potència física. Un bon debut per l’exjugador del Palma, que encara haurà de polir algunes situacions per tenir una millor lectura del joc. Al tercer quart, qui va complementar a Gasol, va ser Franch. El base i el pivot es trobaven en repetides ocasions fins al punt d’arribar a treure de polleguera a l’entrenador visitant, com es va fer palès en un temps mort. El Bàsquet Girona va marxar del Wizink Center amb les mans buides i mal gust de boca, ja que es van quedar molt a prop de ser el primer equip d’emportar-se la victòria de Madrid. La derrota no agrada ni omple a ningú, però els gironins van demostrar que poden competir contra qualsevol equip de la competició i que, si és capaç de mantenir i prolongar les estones de bon joc que va mostrar ahir, pot aspirar a qualsevol cosa. Una derrota que, com deia Marc Gasol a la sala de premsa, els farà mirar el mirall i créixer des de la claredat i el silenci, ara que l’equip ja sap que és perdre amb ell a pista.