En l’estrena de la samarreta del centenari, l’Olot es va fer un homenatge a costa d’un Vilafranca que poc va poder dir al vendaval ofensiu dels garrotxins. Xumetra va tornar a veure porteria en el segon partit després de la tornada a terres garrotxines per obrir el marcador. Igual que Sergi Arranz, que amb el seu hat-trick ja suma 14 gols a Tercera RFEF; i Kilian que va fer el cinquè de la tarda. Un resultat que permet a l’Olot acabar la jornada líder en solitari a causa del duel ajornat del Girona B.

Cada jornada que passa és una festa per a un Olot que s’agrada amb un desplegament de futbol exquisit que fa deixar els seus rivals sota la lona dia sí i dia també. Sense cap mena de dubte, Albert Carbó ha aconseguit confeccionar un conjunt competitiu. I dir-ho d’aquesta manera, fins i tot, es queda curt. Entre l’estrena de la samarreta del centenari i la possibilitat de situar-se primers en solitari si s’obtenien els tres punts pel partit ajornat del Girona B, el tècnic no es va deixar res des de l’inici. Al quart d’hora de partit, Xumetra va veure porteria amb una jugada marca de la casa després d’haver avisat a Casamayor. En una combinació de luxe, Arranz feia el segon per establir el 2-0 pel camí de vestidors.

Igual que en els primers quaranta-cinc minuts, els locals van anar desplegant un joc ofensiu molt vistós. Fruit d’això, i en una jugada entre Xumetra i Ferrón, Arranz va aprofitar el rebuig del porter per fer el tercer. Amb el 3-0, el Vilafranca havia de dir la seva i en la primera que va tenir va superar Batalla. No obstant això, l’Olot volia més, no es conformava. Arranz va signar un hat-trick per arrodonir una tarda perfecta i Kilian, només entrar, va fer el cinquè i darrer gol olotí per tancar un marcador màgic el dia que s’estrenava la samarreta del centenari.