Era un partit molt important i els dos equips ho sabien. El Sarrià visitava la pista de l’Esplugues en el duel entre els dos últims classificats del Grup B de la Divisió de Plata. Els de Josep Espar buscaven una victòria per sumar dos punts més en la classificació davant un rival directe per la permanència amb el qual s’arrossegarà el resultat en la segona fase, i els barcelonins cercaven no ensorrar-se en la classificació. I qui en va sortir millor parat va ser l’Esplugues, que va dominar el marcador des del principi i va arribar a tenir un avantatge de set gols, però va acabar guanyant per un ajustat 23-22. Tot i així, els de Josep Espar van conservar l’average particular, que en alguns moments va perillar, després que el partit al Pavelló de la UES acabés 28-21.

Molts i molts nervis pels dos costats, els jugadors sabien el que es jugaven en tot moment i segurament per això van tenir poca efectivitat en el llançament. Més entonat va estar el conjunt local durant els primers 30 minuts, quan el Sarrià només va poder anotar set dianes (13-7). Semblava que els rivals ho tenien tot de cara per emportar-se els dos punts quan en l’inici de la segona meitat van arribar a guanyar de set (14-7 i 15-8) -igualant l’averege particular. Però el conjunt entrenat per Josep Espar no va perdre mai la cara al partit i sempre van intentar tornar dins el partit per treure un resultat positiu. I van estar a punt d’aconseguir-ho perquè van retallar la distància fins al 23-22 quan faltava mig minut pel final, i van tenir l’última possessió per guanyar. L’Esplugues va defensar bé i va quedar l’última opció en un llançament de falta de Pòrtulas que es va topar contra la barrera i, així, es va confirmar la derrota del Sarrià.