El València i el Betis van imposar-se ahir als seus respectius rivals i es classifiquen així pels quarts de final de la Copa del Rei. El València, per la seva banda, va posar punt final a l’aventura copera de l’Atlètic Balears, de Primera RFEF, per la mínima (0-1), mentre que el Betis es va imposar al Sevilla (2-1) al derbi que es va disputar en dos dies i que serà recordat per l’acció antiesportiva d’un aficionat que va llençar des de la grada una barra que va impactar al cap del gironí Joan Jordán.

El partit entre el Balears i el València va quedar dat i beneït en el primer minut de joc. I és que els valencians, marcats per les baixes, no van deixar temps ni per familiaritzar-se amb el terreny de joc que ja van anotar el gol que acabaria sent definitiu, amb un remat de Marcos André a una passada de cap de Racic. Els insulars, que comptaven amb la baixa de Manel Martínez, autor dels dos gols contra el Celta, i que van perdre també Canario per problemes físics, no van saber digerir el cop i no van poder revertir el resultat.

D’altra banda, el partit atípic entre el Betis i el Sevilla es va reprendre ahir al minut 39, moment en el qual es va suspendre per l’incident amb la barra, a porta tancada i amb un empat a 1 al marcador que es va mantenir el que quedava de primera meitat. El partit va transcórrer sense massa oportunitats, tret d’un xut de Sergio Canales que va marcar el 2-1 definitiu. El Sevilla va poder forçar la pròrroga al cap de 88 minuts de joc, però una rematada de cap de Koundé va acabar repel·lida pel travesser.