La tennista gironina Paula Badosa va desfer-se ahir de l’australiana Ajla Tomljanovic a la primera ronda de l’Obert d’Austràlia (4-6 i 0-6). La de Begur, que arrossegava problemes físics, va saber patir en el seu debut amb un duel igualat en el primer set però amb un segon tram impecable per acabar atropellant la seva rival i així encetar amb fermesa aquest primer Grand Slam de 2022.

Badosa va començar fort malgrat cedir el seu primer servei a l’australiana, i es va posar 1-4 després de trencar dues vegades consecutives el servei a Tomljanovic. No obstant això, dos break en contra van posar un ajustat 4-5 al marcador. En el desè duel, amb servei per a Tomljanovic, es va viure un moment crucial, quan el joc es va allargar fins a gairebé 10 minuts amb incomptables avantatges. Finalment, Badosa va aprofitar la quarta bola de trencament per tancar el set al seu favor.

De nou, en l’arrencada del segon set, la gironina es va mostrar intractable i es va posar 0-4 en mantenir bé el seu servei i trencar a la tennista local tot just començar en els seus dos primers serveis. Un bon avantatge basat en una major agressivitat de Badosa en els intercanvis i en una major seguretat en el seu servei. A més, va tancar el partit amb un 0-6 en el segon i definitiu set. Badosa va fer un esforç enorme després de passar-se 24 hores al llit arran de la final de Sydney contra Krejkcikova. «No m’agrada queixar-me, he cridat els serveis mèdics perquè ho necessitava físicament», va explicar. La gironina ja és la número 6 del món gràcies al triomf de dissabte.

Nadal no té rival a Austràlia

D’altra banda, Rafa Nadal va començar l’Open d’Austràlia amb una victòria sense embuts ni problemes davant el nord-americà Marcos Giron, confirmant la seva millora física i obrint la primera ronda de la mateixa manera que Pablo Carreño o Carlos Alcaraz, que també van guanyar en els seus respectius duels. Nadal, després de gairebé sis mesos sense competir i en el seu primer Grand després de Roland Garros de l’any passat, va sotmetre Giron en tres sets (1-6, 4-6 i 2-6) en un partit en què es va mostrar sòlid.