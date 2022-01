La recent disputa de la Supercopa d’Espanya ha trastocat el calendari i la jornada 21, que s’havia de jugar entre setmana, no s‘acabarà de completar fins més endavant. De moment, entre avui i dijous, se celebraran cinc partits: Betis-Alabès (20 hores) i Cadis-Espanyol (21.30 hores), avui; Celta Osasuna (19 hores) i València-Sevilla (21:30 hores), demà; i el Getafe-Granada ( 19 hores) de dijous. El Barça-Rayo encara no té data, com el Mallorca-R. Societat, mentre que l‘Atlètic-Llevant es jugarà el 16 de febrer.