El Bàsquet Girona ja coneix l’horari del partit contra el Melilla a Fontajau ajornat al seu dia per casos de Covid. La nova data fixada per la FEB és el diumenge 13 de febrer (18:00). D’aquesta manera, si no apareixen més brots de coronavirus entre els equips, el conjunt que dirigeix Jordi Sargatal ja té el calendari del pròxim mes de competició. L’equip es desplaça dijous a Lleida (20:00) per recuperar el partit ajornat a finals de l’any passat per casos positius de Covid i diumenge rebran l’Alacant a Fontajau (18:00). El pavelló municipal gironí serà l’escenari també del duel contra el Juaristi del dia 30 (19:00) abans de jugar entre setmana a la pista del Prat (dia 1 de febrer, 20:00). Els de Sargatal, després, rebran el TAU Castelló (dia 6, 18h) i el Melilla (dia 13, 18h). El Girona jugarà quatre diumenges seguits a Fontajau en un moment clau de la temporada.